مشروب في متناول الجميع يقضي على "الشخير"

جهينة نيوز

يسبب الشخير مشاكل صحية عديدة، وهو يحدث في الأساس بسبب زيادة إفرازات مخاطية في مجرى الأنف والحلق، ما يقلل من مرور الهواء بسلاسة.

وقدم موقع "healthy-holistic-living"، المعني بأخبار الطب والصحة، حلا بسيطا وفعالا في الوقت ذاته لمشكلة الشخير أثناء النوم.

يكمن السر في كوب من عصير يتم إعداده من مكونات في متناول الجميع، وهي مكونات طبيعية وعضوية لتحقيق نتيجة فعالة في هذا الصدد.

ويمكن إعداد هذا العصير بالمكونات التالية: تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل، ويتم تناول مزيج هذا العصير قبل موعد النوم بقليل.

وتساعد العناصر الطبيعية الموجودة في هذا العصير على تقليل الإفرازات المخاطية في مجرى الأنف والحلق ما يساعد على التنفس بسهولة أثناء النوم، وبالتالي يساهم في معالجة أزمة الشخير.

يشار إلى أن خبراء التغذية يقدمون عدة نصائح مساعدة على التخلص من الشخير، وهي على النحو التالي، وهي التوقف عن تناول الشوكولاتة، وتجنب الأطعمة المقلية، والتخفيف من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق.