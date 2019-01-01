ضحية في اطلاق نار داخل مدرسة امريكية

جهينة نيوز

أعلنت شرطة ولاية أنديانا الأمريكية، اليوم الخميس، أن صبيا قتل في واقعة إطلاق نار في مدرسة متوسطة في ريتشموند بالولاية.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي طالب آخر في الواقعة، بحسب ما نشرته صحيفة "سي بي إس نيوز".

وتم إجلاء جميع الطلاب من المدرسة، وانتشار الشرطة في محيط المدرسة، لجمع المعلومات حول الواقعة.

وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت في مدرسة دنيس المتوسطة، وتم أولياء الأمور باصطحاب أطفالهم من مركز الفنون المسرحية في المدرسة.

يذكر أن إطلاق النار بالمدارس الأمريكية ليس بالحدث النادر بسبب فوضى السلاح التي فرضتها قوانين تم وضعها ارضاء لشركات صنع السلاح.