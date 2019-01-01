بمشاركة سورية.. مؤتمر حول التغيرات المناخية في بولندا

جهينة نيوز

واصل المؤتمر الرابع والعشرون للتغيرات المناخية فعالياته في مدينة كاتوفيتسه البولندية بمشاركة سورية.

وأشار رئيس وفد سورية إلى المؤتمر المهندس محمد وضاح قطماوي معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة في بيان له إلى التزام سورية بالاتفاقيات المتعلقة بالبيئة ومدى تأثر سورية بالتغيرات المناخية لافتا إلى أن الذي زاد من حدة هذه التأثيرات هو ما أفرزته الحرب الإرهابية على سورية وعمليات ما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي وكذلك الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول ما انعكس سلباً على الجهود السورية الهادفة لحماية البيئة.

وأكد رئيس الوفد ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة مسؤولياتها التاريخية عن التغير المناخي والتزامها بتقديم الدعم المالي والتقني في إطار الاتفاقيات البيئية الدولية لتنفيذ الخطط الوطنية لانفاذ اتفاقية باريس للمناخ وتشجيع الاستثمار في المشاريع الوطنية.

كما عقد وفد سورية على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية مع ممثلي بعض صناديق وآليات التمويل الدولية في إطار الاتفاقية وتم بحث سبل التعاون المثمر لتنفيذ المشاريع التي تساعد على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وكانت فعاليات المؤتمر بدأت في الثاني من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم غد.

ويضم وفد سورية القائم بأعمال السفارة السورية في وارسو باسم جمعان آغا والمهندسة يارا حزوري المنسق الوطني لاتفاقية المناخ.