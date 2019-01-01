موسكو: فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل مرفوض وانتهاك للقوانين الدولية

جهينة نيوز

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل مرفوض وفقاً للقوانين الدولية.

وشددت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم على أن روسيا تتخذ موقفا مبدئيا وثابتا بشأن تبعية الجولان لسورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 وتعتبر أن فرض القوانين الإسرائيلية عليه في عام 1981 غير قانوني مشيرة إلى أن تغيير وضع الجولان خارج إطار مجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت سورية أن الجولان العربي السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على إعادته إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا بكل السبل والوسائل المتاحة مشددة على أنه من غير المقبول دوليا أن تستمر قوة قائمة بالاحتلال في رفض وتجاهل كل قرارات الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة إنهاء احتلال “إسرائيل” للجولان العربي السوري وأن جميع ما اتخذته من إجراءات لتغيير وضعه القانوني وطبيعته السكانية والجغرافية تعد ملغاة وباطلة ولا أثر لها في القانون الدولي.

وجددت زاخاروفا التأكيد على أن الوجود العسكري الامريكي غير الشرعي في سورية يعرقل محاربة الإرهاب فيها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين مرارا أن وجود القوات الامريكية وأي وجود عسكري أجنبي في سورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان موصوف واعتداء على السيادة السورية وانتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة.