واردات امريكا من النفط تنخفض بأكثر من 3 مرات

جهينة نيوز

أفادت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس أن الولايات المتحدة خفضت وارداتها الصافية من النفط بأكثر من 3 مرات على مدى السنوات العشر الماضية، وأصبحت في الآونة الأخيرة مصدرا صافيا للنفط.

وذكر خبراء الوكالة الدولية للطاقة في تقريرهم لشهر كانون الأول/ ديسمبر أنه "وفقا لإدارة معلومات الطاقة، بوزارة الطاقة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة أصبحت في الأسبوع الماضي مصدرا صافيا للنفط ومنتجاته، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1991".

وأضافت الوكالة لقد "بلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط منذ بداية عام 2018 حتى الوقت الحالي، 3.1 مليون برميل يوميا، في حين كانت الواردات تبلغ 11.1 مليون برميل يوميا قبل 10 سنوات، قبل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة".

وخلص التقرير إلى أنه "بما أن إنتاج النفط الأمريكي ينمو باطراد، فإن الواردات الصافية ستنخفض، في حين أن الصادرات سوف تزيد، مما يخلق تنافسا في العديد من الأسواق، بما في ذلك البلدان التي اجتمعت الأسبوع الماضي في فيينا (أعضاء أوبك +)".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد دعا، في وقت سابق، الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى خفض أسعار النفط.