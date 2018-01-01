نتنياهو: لا استبعد عملا عسكريا ضد إيران

جهينة نيوز

لم يستبعد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران في حال "تعرضها لإسرائيل".

وقال نتنياهو خلال لقاء مع الصحفيين مساء أمس الأربعاء بمناسبة العام الميلادي الجديد: "لا أستبعد أي عملية ينبغي أن نقوم بها من أجل الدفاع عن أنفسنا، جيشنا هو الجيش الوحيد في العالم، الذي يعمل حاليا مباشرة ضد قوات إيرانية نعمل ذلك في سوريا ونصد تلك القوات".

وأضاف:" الإيرانيون يريدون أن يجلبوا الجيش الإيراني إلى هنا، على مسافة 1500 كيلومتر من إيران إلى حدودنا، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كيلومتر، وهي تغطي إسرائيل بأكملها".

وتابع:" كما يريدون أن يُدخلوا 80 ألف مقاتل إلى سوريا، وهدفها المعلن هو تدميرنا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سياستي تدعو إلى إيقافهم. نصد الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة، نواجه إيران مباشرة في سوريا، وإن اضطررنا إلى ذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا".

المصدر: الأناضول