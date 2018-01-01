معالج روحي يواجه تهماً من 250 امرأة بالتحرش الجنسي بهن

جهينة نيوز

تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات من أكثر من 250 امرأة بالتحرش بهن جنسياً من قبل معالج روحي، نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها.

وقال مصدر من جهات قانونية لرويترز أمس الأربعاء إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا من محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزاً للعلاج الروحي.

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس، حيث توجد بلدة أباديانيا، أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام يوم الجمعة.

وأصبح فاريا مشهوراً على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريراً عن أساليبه في العلاج الروحي في عام 2013، وأكد أمس الأربعاء براءته في أول تعليقات له منذ تفجرت الفضيحة، وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.