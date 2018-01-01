وفاة طفل غرقا داخل غسالة في الامارات

جهينة نيوز

توفي طفل في الرابعة من عمره نتيجة غرقه في غسالة ملابس كهربائية في منطقة الروضة بعجمان بحسب ما ذكرت شرطة عجمان على حسابها في موقع "تويتر."

وعن ملابسات الحادث قال مدير مركز الشرطة في عجمان بأن الطفل المتوفي كان في المنزل مع خاله وجدته، وتوجه إلى موقع الغسيل ودخل في المكان المخصص لوضع الملابس في الغسالة مما أدى إلى إغلاق باب الغسالة عليه ودورانها بشكل أوتوماتيكي بعد امتلائها بالماء الساخن، ما أدى بوفاته بسبب اختناقه وغرقه بداخلها، وعثرت عليه والدته عند عودتها للمنزل، ثم كسر خاله باب الغسالة لإخراجه