الحالة الجوية المتوقعة لليوم الخميس وغدا الجمعة

جهينة نيوز

أكد مدير دائرة الرصد الجوي رضوان الأحمد لــ" جهينة نيوز" أن البلاد تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا

وأشار الأحمد إلى أن الجوّ سيكون غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطول زخات محلية من المطر فوق المنطقة الساحلية والشمالية والجزيرة كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاها بقليل في أغلب المناطق محذرا من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية

وأوضح مدير دائرة الرصد الجوي أن الرياح ستكون غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

أما عن حالة الغد فقال الأحمد أن الجو سيكون بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية

وعن درجات الحرارة المتوقعة لليوم

المحافظة عظمى صغرى

دمشق 12 07

دمشق الدولي 13 05

النبك 10 05

درعا 15 08

السويداء 13 06

حمص 15 10

القامشلي 13 08

اللاذقية 19 15

القرداحة 16 14

طرطوس 19 15

صافيتا 13 11

الرقة 14 07