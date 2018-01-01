للسيدات.. تعرفي على أي مرض يدل ظهور حب الشباب لديك حسب منطقة ظهوره

جهينة نيوز

فئة كبيرة جداً من النساء يعانين من ظهور حبّ الشباب في مناطق مختلفة من الوجه وهذا أمر طبيعي، لكن ما هو غير طبيعي أن تظهر في مكان موحد في البشرة دون سواها لأن ذلك قد يدل على أمراض صحية تعانين منها من دون أن تعلمي. إكتشفيها مع ياسمينة وتعرّفي على طرق التخلص منها بعلاج صحيح كي تبقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية ومكتملة تليق بك.

الجبين: إن كنت تعانين من ظهور حبّ الشباب في الجبين، هذا يعني أن هناك مشكلة في الجهاز الهضمي وذلك بسبب تناول مأكولات دسمة وغنية بالدّهون المشبعة والأٍيد. أما في حال لاحظت تكاثرها وسط الجبين أي ما بين الحاجبين هذا يعني أن كبدك متعب ولا يعمل كما يجب. لذلك يتوجب عليك شرب كميات كبيرة من المياه والتوقف عن تناول الأجبان والألبان.

الأنف: إن ظهرت الحبوب بكثرة على الأنف هذا يعني أنك تعانين من مشكلة في القلب والشرايين ... أكثري من تناول المأكولات الغنية بالأوميغا 3 وتوقفي نهائيا عن تناول المأكولات المشبعة بالدّهون بالإضافة الى اللحوم الحمراء.

تفاحات الخدود: عادة يعود سبب ظهورها وسط الخدود الى الدورة الشّهرية ومرحلة التقلّب الهرموني، تنصحك ياسمينة في هذه الحالة بالتوقف عن تناول المأكولات الغنية بالغلوتين والحليب والتركيز على تلك الغنية بالزّنك. يُذكر أنه أحياناً تكون بسبب تقلب الطّقس والإصابة بالحساسية التي تمنع وصول الأكسيجين بطريقة سليمة الى جميع أنسجة الوجه.

الذّقن: تدل الحبوب التي تظهر في ذقنك على أنك تعانين من مشكلة في المعدة والأمعاء ناتجة عن سوء التغذية وتناول المأكولات الدّسمة وغير الصحية. تنصحك ياسمينة في هذه الحالة بتناول المأكولات الصحية والإكثار من شرب المياه.

الرّقبة: في حال عانيت يوماً من ظهور حبّ الشباب على منطقة الرّقبة فقط، هذا يعني أن جسمك يحارب بكتيريا أو فيروس معيّن. لذلك لا بدّ من إراحة جهاز المناعة والتركيز على تناول المأكولات الغنية بالفيتامين C بالإضافة الى شرب كميات كبيرة من المياه.