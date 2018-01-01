بالصور... الفائزين بجوائز الموضة 2018

الخميس, 13 كانون الأول 2018 الساعة 14:05 | منوعات, منوعات

بالصور... الفائزين بجوائز الموضة 2018

جهينة نيوز

في صالة Royal Albert Hall في لندن، جرى حفل توزيع جوائز الموضة Fashion Awards 2018 الذي جمع فيه أبرز مشاهير العالم من نجمات سينما الى عارضات الى مغنين ومصممي أزياء...

الكل كان موجوداً للمشاركة في هذا الحفل الكبير المنتظر وعلى رأسهم ميغان ماركل زوجة الأمير هاري التي فاجأت الجميع بثوبها الأسود المخمل من تصميم دار جيفنشي. و من المصممين الفائزين: نذكر المصمم Virgil Abloh مبدع ماركة Off-White. وحاز Pierpaolo Piccioli مصمم دار Valentino جائزة أفضل مصمم لهذه السنة، أمّا المدير الإبداعي Demna Gvasalia لدى دار Balenciaga فقد حاز جائزة أفضل مصمم أكسسوار.

وفي مجال عرض الأزياء فازت العارضة Kaia Gerber كأفضل "توب موديل"، ونشير الى أنّ العارضة هي ابنة العارضة العالميّة Cindy Crawford. كما حازت ماركة Gucci الايطاليّة جائزة ماركة السنة، ونالت المبدعة البريطانيّة Clare Waight Keller لدى دار Givenchy كأفضل مصممة أزياء نسائيّة .


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