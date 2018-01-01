تحذير للاهالي من فيضان نهر الخابور بالحسكة

جهينة نيوز

حذرت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة صباح اليوم المواطنين القاطنين بالقرب من مجرى نهر الخابور ولا سيما منطقة المريديان في مدينة الحسكة من فيضان النهر خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم جراء الأمطار الغزيرة.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك في تصريح لسانا أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة الحسكة أمس أدت إلى ارتفاع مستوى تدفق المياه بشكل كبير في نهر الجرجب بمنطقة السفح بريف مدينة رأس العين ليصل إلى 120 مترا مكعبا بالثانية حيث يصب هذا النهر في مجرى نهر الخابور لترتفع نسبة تدفق المياه فيه حاليا لتصل إلى 85 مترا مكعبا في الثانية في منطقة تل تمر متوقعا وصول فيضان نهر الخابور إلى مركز مدينة الحسكة في ساعات ما بعد ظهر اليوم.

أشار العواك إلى أن حجم تخزين المياه في سدود محافظة الحسكة حتى تاريخه بلغ 246 مليون متر مكعب منها 213 مليون متر مكعب حجم تخزين سد الشهيد باسل الأسد لافتا الى أن فيضان نهري الخابور والجرجب سيزيد مجددا من مستويات تخزين المياه في هذه السدود.

يذكر أن مجمل الزيادة التي حصلت في مستويات تخزين المياه في سدود الحسكة منذ بداية موسم الأمطار قبل شهرين وحتى تاريخه بلغت 113 مليون متر مكعب.