أبلة فاهيتا تكشف عن اسمها الحقيقي

جهينة نيوز

حققت الدمية "أبلة فاهيتا" شهرة كبيرة منذ انطلاقها قبل سنوات. فبعدما كانت تظهر في فيديوهات عبر حسابها على "يوتيوب"، انتقلت إلى شاشات التلفزيون، وقدّمت عِدّة برامج وإعلانات دعائية، وجذبت الجمهور إليها بإطلاق نكت مضحكة وساخرة عبر برنامجها.

وفي لقاء مع وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"، كشفت "أبلة فاهيتا" أنّ والدها يُدعى "أبو جهل أمّا عن اسمها الحقيقي فهو "شوشو" وأنّ فاهيتا مجرد اسم للشهرة فقط.

وعن سبب تغيير الاسم وعدم ظهورها باسمها الحقيقي "شوشو"، قالت "أبلة فاهيتا" إنّ معظم النجوم يستخدمون أسماء مستعارة؛ مشيرةً إلى أنّ اسم وائل كفوري الحقيقي هو ميشال، والاسم الحقيقي لفيفي عبده هو "عطيّات".

كما كشفت "فاهيتا" عن اسم والدتها وهو "جنڤييڤ" وقالت إنّ لديها اسم دلع "جوسي".