الشيوخ الأميركي يتحدى ترامب ويرفض استمرار دعمه للعدوان السعودي على اليمن

جهينة نيوز

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري لتحالف العدوان السعودي على اليمن. وايد القرار ستون نائبا بينهم احد عشر جمهوريا، الامر الذي يمثل ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب.

وقال السناتور الأميركي ليندسي غراهام:"العلاقة الحالية مع السعودية لا تصب في صالح أميركا. لقد كانوا حلفاء استراتيجيين ويمكن أن يكونوا في المستقبل، لكنهم عبء في الوقت الحالي".

القرار وافق عليه المجلس باكثرية ستين صوتا بينهم احد عشر جمهوريا، وهو ما يمثل ضربة قوية لترامب، الذي يصر على دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال السناتور الأميركي، بوب مينينديز:"تشريعنا لا ينص على انهاء علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. هذا ليس ما نقوله. لكننا نقول أن السعودية يجب أن تتغير".

القرار الذي قد يواجه رفض الاكثرية الجمهورية في مجلس النواب الحالي او فيتو ترامب، لم يثبط عزيمة مشرعون جمهوريون وديمقراطيون، تعهدوا بمواصلة الضغط بعد تولي الكونغرس الجديد المسؤولية من اجل اتخاذا المزيد من الاجراءات الصارمة ضد الرياض.

وقال السناتور الأميركي تود يونج:"هذه قضية أمن قومي خطيرة، ولهذا السبب من الضروري أن نرسل رسالة تعطي إدارتنا المزيد من النفوذ أثناء محاولتها الضغط على السعوديين للتفاوض في السويد بنية حسنة. فالطريقة الوحيدة لانهاء الوضع المرعب في اليمن سيكون عبر تسوية متفاوض عليها".

سخط النواب القوي ومن بينهم الجمهوريين من المحتمل ان يدفع بمجلس الشيوخ الى اتّخاذ إجراء منفصل في الأيام المقبلة يتمثّل بتوجيه اتّهام مباشر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتورّط في جريمة قتل الصحافي السعودي. امر من شانه أن يمثّل انتكاسة أخرى للرئيس ترامب الذي يصر على تجديد دعمه لابن سلمان.