ميريام فارس تعود بـ"قومي" بعد غياب ستة أشهر بسبب المرض

جهينة نيوز

عادت الفنانة ميريام فارس عبر أغنية وفيديو كليب باللهجة الخليجية “قومي”، بعد غياب عن الساحة الفنية دام ستة أشهر بسبب المرض.

الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وكانت فارس قد وجهت رسالة لمعجبيها، أعلنت فيها عودتها إلى الساحة الفنية بعد مرورها بفترة عصيبة، كما أكدت أن الإنسان عليه أن يفرح بحياته لأن كل لحظة هي نعمة من الله، وشاركت متابعيها فرحها بإطلاق أغنيتها الجديدة.

ونشرت فارس عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من الكليب وعلّقت"كنت خائفة، بكيت ، كنت أشعر بالانهيار، حبكم وأفكاركم أحاطت بي بكل الإيجابية في العالم، وقفت مرة أخرى"