الجيش يواصل تصديه لمحاولات تسلل الإرهابيين باتجاه نقاطه في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

أحبط الجيش محاولات اعتداء وتسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة باتجاه نقاطه العسكرية المتمركزة لحماية القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.

وحسبما افادت سانا أن إحدى وحدات الجيش المتمركزة في محيط بلدة طيبة الإمام نفذت رمايات مركزة على مرابض تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محيط قرية البويضة بالريف الشمالي بعد قيامه بالاعتداء على نقاطها العسكرية.

واسفرت الرمايات عن تدمير عدد من المرابض ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.

كما ردت وحدة من الجيش على خرق إرهابيي ما يسمى “كتائب العزة” اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وقضت على العديد منهم ودمرت لهم مواقع محصنة وأسلحة وعتادا في أطراف قرية معركبة بريف حماة الشمالي.