ضجة كبيرة من إطلالة رنا الأبيض الجريئة

جهينة نيوز

أحدثت النجمة السورية رنا الأبيض ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صوراً جديدة وبإطلالة مميزة وجريئة.

وظهرت الأبيض وهي ترتدي فستاناً باللون البيج مع تطريزات ذهبية، وبدا التصميم ضيقاً ومكشوف الظهر.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق قالت فيه: «قول النظرية دائماً العكس هو الصحيح، ومهما تختر فستكون على سكة الخطيئة بنظر آخرين».

وأضافت: «تأكد أن الحياة خطت لك قدرك بحبر لا يمحى ولا يلين، فالعب مع الحياة وكن على يقين أنك لن تستكين، تحدَّ نفسك فقط ألا تضعف في المواجهة وامتلك قلباً متيناً، وكن جميلاً كما أنت وكما تحب في الصميم».

وتابعت: «هكذا هي شخصية جميلة في مسلسل الحرملك»، وهو من إخراج تامر مروان إسحاق وكتابة سليمان عبد العزيز».