بحث موضوع الهجرة بين الرئيس المكسيكي ونظيره الأمريكي

جهينة نيوز

بحث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هاتفيا مع نظيره، الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء مشكلة الهجرة.

وكتب لوبيز أوبرادور في عبر حسابه بموقع "تويتر": "تحدثنا اليوم (الأربعاء) على الهاتف مع الرئيس دونالد ترامب. وبطريقة محترمة وودية ناقشنا موضوع الهجرة، فضلا عن إمكانية تنفيذ برامج مشترك لتطوير وخلق فرص عمل في أمريكا الوسطى وبلدينا".

وكان ترامب أمر يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنشر ستة آلاف جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية.

وكان نحو 5 آلاف مهاجر وصلوا، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تيخوانا بعد أن قطعوا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص، على أمل الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

ولكنهم الآن يواجهون انتظارا طويلا لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل طلباتهم للجوء، حيث تعهد الرئيس الأمريكي بإبقائهم على الجانب المكسيكي من الحدود حتى تنظر المحاكم في طلباتهم، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا.