استشهاد فلسطيني بعد طعنه شرطيين "اسرائيليين" في القدس المحتلة

جهينة نيوز

أفادت القناة "العاشرة" الاسرائيلية بإصابة شرطيين "إسرائيليين" في عملية طعن وقعت فجر اليوم الخميس في القدس المحتلة.

ووفقاً للقناة هاجم فلسطيني شرطيين "إسرائيليين" بآلة حادة أدت لإصابتهما بجراح وصفت إحداهما بالمتوسطة والأخرى طفيفة، بالقدس.

وأوضحت أن ضابطة شرطة تبلغ من العمر 20 عامًا أصيبت بجروح متوسطة في حادثة الطعن، واصيب رجل شرطة يبلغ من العمر 21 عاما بجروح طفيفة، فيما تم إطلاق النار على المنفذ ولم تعرف الحالة بعد.

من جانبها ذكرت القناة "السابعة" الاسرائيلية أن قوات الجيش "الإسرائيلي" أطلقت النار على منفذ العملية مما أدى إلى استشهاده على الفور فيما لم تؤكد المصادر الطبية الفلسطينية نبأ استشهاده.