مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث اصطدام قطارين في أنقرة

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلامية تركية اليوم الخميس عن حصول حادثة اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.

وأفادت قناة "سي إن إن" التركية أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث يقومون بانتشال الركاب والجرحى من العربات.

وذكرت القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.

ومن جهة أخرى أفادت وكالة "أن تي في" التركية بسقوط عدد كبير من الإصابات وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات.

وأكد حاكم ولاية أنقرة واصب شاهين، مقتل 4 اشخاص واصابة 43 آخرين في حادث اصطدام قطارين في المدينة.

وقال شاهين: "القطار اصطدم بقاطرة لا يفترض وجودها على طريقه. قتل 4 اشخاص واصيب 43. جميع فرق الانقاذ تعمل في المكان ويجري البحث في حيثيات الحادث".