ماي تفوز باقتراع على الثقة في قيادتها لحزب المحافظين

جهينة نيوز

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء باقتراع على الثقة في قيادتها لحزب المحافظين امس الاربعاء بعدما حصلت على تأييد 200 نائب محافظ في مقابل 117.

وكانت ماي بحاجة إلى دعم 159 صوتا للفوز بأغلبية بسيطة بحسب رويترز.

يذكر أن ماي أكدت أنها ستعارض التصويت على طرح الثقة فيها بجلسة اليوم. وقالت ماي إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس/ آذار.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حذرت من أي تغيير في قيادة حزب المحافظين، مشيرة إلى أن ذلك سيهدد مستقبل البلاد، وسيؤخر "البريكست"، وقد يؤدي إلى وقف الانسحاب. وذلك بحسب "سكاي نيوز".