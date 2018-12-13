أبراج يوم الخميس 2018/12/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/١٣:صديق ممتاز خصوصا في لحظات الزعل،حازم في عملك، كتوم لا تحب تدخل أحد في أمورك الخاصة،متعدد المواهب، تكره المترددين، حياتك ممتلئة بالإنجازات والقرارات السريعة محب للحركة ،الفترة القادمة تتوصل إلى حلول لمشاكلك على صعيد مشاريع جديدة تكتشف أسرار،للبعض حصول على أموال في ظروف غير متوقعة،للبعض زواج بعد طول انتظار،للبعض خلاف مع مسؤولين عمل وتوضيح مسألة غامضة، للبعض تحقيق أمنيات.

برج الحمل: كنت في حالة نشاط ونضال من أجل سعادة، أما اليوم تعيش في حالة تأرجح بين تشاؤم وتفاؤل، في فترة القادمة لديك تنافر فلكي يجعلك عاجز عن مقاومة ضغط المحيطين، تتفاجىء بظروف لم تحسب لها حساب احرص على أن تكون متكيف مع ظروف القادمة، وانتبه على صحتك.

برج الثور:تبدأ يومك بالعمل ونشاط، اليوم يحمل لك صداقات ولقاءات، تستعد لعلاقات قوية والحظ سيلعب دور مهم جدا وتكون نجم في محيطك تنتصر على ذاتك بمساعدة الأصدقاء الجدد والقدامى،الفترة القادمة دعوة أو تحضير لمناسبة.

برج الجوزاء:تفكر بسفر واتصالات وأوراق معاملات، تكون فعال تدخل بأجواء العمل والتركيز وتعالج موضوع شخصي، الفترة القادمة بانتظارك مسؤوليات وأعمال وضغوطات، نصيحة استعن بخبرتك وحكمتك لحل الأمور ولتبقى بصورة جيدة وتثبت مكانتك جدارتك بالعمل.

برج السرطان: تعاني من ضغوط وتسرع بقراراتك المالية، مساء لديك رغبة بالسفر بانتظارك فترة قادمة أحداث حول سفر أو تنقل أو دعوة أو لقاء، ستستمع لأخبار سعيدة تخص أشياء مهنية فواتير واستحقاقات تتحرك اتصالاتك.

برج الأسد:تنشغل بأمور مالية وإعادة حسابات وتعديل على ميزانيتك فواتير واستحقاقات، قد تقع ضحية متملقين تسبب لنفسك حزن وانزعاج خليك حذر.

برج العذراء:واصل حذرك وتحفظك خاصة في عملك بإمكانك طلب مساعدة، تعيش فترة حركة تفاجئك تركيز على شراكة عمل أو عاطفة، لا تخالف تعليمات حاول وتعاون وتجاوب مع طرف الآخر بآرائك.

برج الميزان:تعزز قدراتك وتحقق أحلامك وأهدافك، يظهر تراكم بالعمل مساءا وتحركات قد تحتاج للمساعدة ومع انتقال القمر لبرج الحوت انتبه من مسألة التأخير و أنجز أعمالك واعتمد البدائل.

برج العقرب: تشعر بالتعب تكرس وقتك للعائلة، يقترب الحظ من أجوائك مساء، تزداد ثقتك بنفسك لصنع الأفضل وتزداد عواطفك، تعتني بنفسك وتغير مكان إقامتك وتهتم بأشياء رومنسية إيجابية وتلتقي مع الأحبة.

برج القوس: حظوظ مساعدة حركة ومقابلات ، تظهر لك مشكلة عائلية مساء، انتبه للشؤون وقضايا مالية كن حذر وتصرف بطريقة منطقية وسليمة وبامكانك تعمل زيارة لأحد أفراد عائلتك صعوبات وتأجيل مساء.

برج الجدي: بانتظارك فرص وظروف إيجابية وأمور مالية، تعيش فترة من تنقل ومصالحات، تجد نفسك تناقش بقوة بوتيرة عالية تدفع بك للحل، مقابلاتك ناجحة مساء.

برج الدلو: القمر ببرجك تعمل على ملاحقة الغموض والأسرار وتفتح صفحات جديدة وبانتقال القمر إلى برج الحوت مساء، لديك فرص مالية ممكن أن يحالفك الحظ بها، أو صدفة مفاجئة تحمل لك تغيير أو استراتيجية جديدة للفترة القادمة.

برج الحوت: مسؤولياتك كبيرة ينتقل القمر إلى برجك مساء تدفع بمصالحك وتزول العقبات عنك ،فترة تحمل لك نجاح وتحقق بفضل جهودك تميز وتفتح صفحات جديدة تدفع بأمورك للأفضل وتحدد هدفك وتكون محور الأيام القادمة.