الاحتلال يزعم استشهاد منفذ عملية عوفرا

جهينة نيوز:

طاردت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سيارة، اشتبهت بوجود أحد منفذي عملية "عوفرا" البطولية بداخلها، فأطلقت النار تجاه السيارة في قرية سردا برام الله بالضفة الغربية، بحسب موقع "والا" العبري.

وزعم الموقع العبري، أن أحد الركاب بالسيارة، وهو المشتبه به بتنفيذ عملية "عوفرا"، أصيب إصابة خطيرة، وأن قوات جيش الاحتلال اعتقلت الاثنين.

ووفقا للموقع العبري، فإن المعتقلين هم صالح عمر، وعوض البرغوثي من قرية سردا شمالي رام الله .

وأشار الموقع العبري، إلى أن تقارير فلسطينية قالت إن الركاب بالسيارة أصيبوا إصابات خطيرة، وأن الجيش الإسرائيلي أكد أن احدهم تم تصفيته.

يشار إلى أن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت عدة قرى في محيط مدينة رام الله، مساء اليوم، بحثا عن منفذي عملية "عوفرا".