نيكي هايلي تكشف أنها هددت دول ذات سيادة بـ "ترامب"

جهينة نيوز:

اعترفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأنها هددت ممثلي دول أثناء المداولات في مجلس الأمن الدولي بعدم القدرة على التنبؤ برد فعل ترامب.

وكشفت هايلي المنتهية ولايتها مع نهاية السنة الحالية أنها هددت ممثلي دول بعينها بردود فعل غير متوقعة من الرئيس ترامب.

وقالت هايلي: "أضطر للاتصال به وإبلاغه (ترامب) أننا نريد أن نفعل هذا الأمر أو ذاك، فيشدد هو المطالب، ثم أعود إلى الممثلين الدائمين، وأقول لهم: هو غير مرتاح.. لا أعرف كيف ستجري الأمور".

وفي ردها على سؤال هل كانت تستخدم هذا الأسلوب مثل لعبة رجال الشرطة الطيبين والسيئين؟ قالت: "حاولت فقط القيام بعملي بشكل جيد".. "سر العمل مع ترامب هو أنه يجب عليك أن تكون صادقا مع نفسك ومعه على وجه الخصوص".

و يذكر أن نيكي هايلي تعرضت لموقف محرج جداً حيث قام مخادعان روسيان بالإتصال بها و مناقشة التدخل الروسي في دولة غير موجودة في أي كتاب ولا رواية ولا على الواقع أسمياها " بي نومو" و يعتقد أن هذه المكيدة هي التي أطاحت بها حيث ظهرت ممثلة امريكا كببغاء لا يفقه بالسياسة ولا الجغرافيا و لم تمض أشهر على الحادثة حتى تم الاعلان عن إقالتها.