إصابات طفيفة بين طلاب مدرسة مشقيتا بسبب الرياح الشديدة

جهينة نيوز:

أصيب ستة أطفال في مدرسة الشهيد بسام نصر كارة بقرية مشقيتا للتعليم الأساسي “حلقة أولى” بجروح طفيفة نتيجة تحطم زجاج عدد من القاعات الصفية جراء الرياح القوية والعاصفة المطرية التي تأثرت بها المنطقة.

ولفت مدير المدرسة سامر معروف إلى أن الكادر الإداري والتعليمي في المدرسة وفور وقوع الحادثة عمد إلى تهدئة الأطفال وإسعاف المصابين منهم إلى المركز الصحي في بلدة عين البيضا والاتصال بذوي الأطفال جميعا لاصطحابهم إلى المنازل.

من جهته بين مدير المركز الصحي في البلدة الدكتور علي ناعسة أن إصابات الأطفال كانت طفيفة واقتصرت على جروح سطحية ووضع ضمادات لم تستدع أي إجراء طبي باستثناء حالتين للطفلتين دينا خاتون وجنى دوجي اللتين تم إجراء قطب جراحية بسيطة لهما في اليد والساق.

وفي السياق نفسه تسببت العاصفة بأضرار زراعية تمثلت باقتلاع أشجار وتكسر بعضها ومنها شجر سرو وحمضيات ورمان ولوزيات إضافة إلى تضرر عدد من المنازل.

المزارع حسين جوني بين في تصريح له نقلته وكالة سانا أن العاصفة تسببت باقتلاع أشجار سرو كبيرة ومعمرة وأشجار رمان وجوز وتدمير سقف اسطبل في مزرعته ما أدى إلى نفوق بقرتين وعجلين بينما أشار حسن جوني إلى ان العاصفة أدت إلى أضرار كبيرة بأرضه على مساحة 4 دونمات بينها أشجار سرو ونحو 35 شجرة حمضيات.

معاون مدير الزراعة المهندس نواف شحادة بين أن مهندسي المديرية باشروا عملهم عقب العاصفة بمسح الأضرار الزراعية كافة وتعدادها وحصر أسماء المزارعين المتضررين ليصار إلى رفعها إلى صندوق مكافحة الجفاف والتخفيف من آثار الكوارث لتعويض المتضررين.

وأشار شحادة إلى أن العاصفة جاءت على شكل رياح قوية بين قريتي مشقيتا والتربة وعلى شكل “التنين” بطول 400 متر وعرض 50 مترا تركزت فيها الأضرار باقتلاع أشجار وتكسر بعضها وتساقط ثمار حمضيات مبينا أن الأضرار بشكل عام لم تكن كبيرة.

مدير الخدمات الفنية بالمحافظة المهندس وائل الجردي أشار إلى متابعة المديرية المشاريع التي تنفذها في مجال معالجة الانهيارات نتيجة الظروف الجوية ومنها استبدال شبكة الصرف الصحي في وادي الرميم بطول واحد كيلو متر بتكلفة 25 مليون ليرة سورية والتصريف المطري في قرية الصفصاف بتكلفة 16 مليون ليرة وستعمل مباشرة على استبدال خط الصرف الصحي في قرية البهلولية القديم بشبكة حديثة من البولي ايتلين بعد أن أظهرت العاصفة المطرية الأخيرة تضرر الشبكة الحالية.