نائبة تسال مدير غوغل لماذا عند كتابة أحمق يظهر ترامب؟

جهينة نيوز:

تقدمت العضو في مجلس النواب الأمريكي، زوي لوفجرين، بسؤال للمدير التنفيذي لشركة "غوغل"، عن سبب ظهور صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند البحث في الموقع عن كلمة "أحمق".

وقالت زوي يوم امس خلال جلسة استجواب لساندرا بيتشاي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، لاستجوابه حول مزاعم تحيز الشركة ضد المحافظين: "الآن في حال بحثنا عن كلمة (أحمق) تحت خانة الصور، ستظهر صورة ترامب. أنا الآن فعلتها".

ورد بيتشاي بقوله: "إن النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقا لأكثر من 200 عامل، مثل مدى الصلة والشهرة".

وزعم: "ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم؟".