أسطورة ليفربول: محمد صلاح مثل "الثور"

جهينة نيوز:

حرص مايكل أوين أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا، على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح بعد قيادته الريدز للتأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على نابولي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.

وقال أوين لشبكة BT sports: "تحدثنا كثيرا عن صلاح ومهاراته الفنية، ومهاراته في المراوغة، لكن نادرا ما يتحدث الناس عن قوته".

وأضاف "صلاح قوي مثل الثور، الدفاع يتساقط حوله، لقد مر من ماريو روي الظهير الأيمن ثم من قلب الدفاع كاليدو كوليبالي قبل أن يسجل بين قدمي حارس المرمى".

وأكمل "من وجهة نظري، أرى أنه سجل هدفا رائعا. لقد شاهد حارس المرمى يتحرك قليلا، فسدد كرة قوية ومنخفضة في أقصى الزاوية اليمنى. هذا الهدف لا يقدر بثمن".

يذكر أن محمد صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 13 هدفا، بواقع عشرة في الدوري الإنجليزي وثلاثة في دوري الأبطال.

وكالات