جواب فنزويلي لاذع على تصريح بومبيو المتعلق بالبجعه البيضاء

جهينة نيوز

وصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آرياس تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو حول وصول القاذفات الاستراتيجية الروسية تو-160 البجعه البيضاء إلى مطار العاصمة كاراكاس، بأنها "عديمة احترام" و"مستهترة".

وكتب آرياس تغريدة على حسابه في "تويتر" جاء فيها: "رد فعل وزير الخارجية بومبيو على التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا ليس وقحا وحسب، بل ومستهتر".

وأضاف: "لدى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 800 قاعدة عسكرية (معروفة) في 70 دولة. واليوم، يوجد 75 من أصل 107 برامج أمريكية في مجال التعاون الأمني في أمريكا اللاتينية".

وقال آرياس إن "واشنطن تعارض حق فنزويلا في الحماية في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علنا بالتدخل عسكريا في بلادنا".

وحث آرياس، الولايات المتحدة على مراجعة ميزانيتها الضخمة لعام 2019، والتي بلغت 674 مليار دولار.

وانتقد بومبيو في وقت سابق توجه قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" إلى فنزويلا، معتبرا هذه الخطوة "هدرا للمال"!