الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر بمواصفاته يشبه الحلف

جهينة نيوز

أعلنت السعودية اليوم، أنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الكيان سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.

وسيضم "كيان البحر الأحمر" كلا من السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وأكدت الدول المجتمعة في الرياض، أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية و هو ما يشير الى أن المقصود بهذا الكيان حلف عسكري أو ما يشابه.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إنشاء كيان في حوض الأحمر سيساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والبيئية والأمنية للمنطقة.

واعتبر أن الكيان الجديد سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى إيجاد تناغم في التنمية بين الدول في المنطقة الحساسة، والمساهمة في منع أي قوى خارجية تستطيع أن تلعب دورا في المنطقة.

وحضر اجتماع التأسيس للكيان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان، ونائب وزير الخارجية اليمني، والأمين العام لوزارة الخارجية الأردني.