برنامج خرائط روسي يكشف مواقع عسكرية سرية في "إسرائيل" وتركيا

جهينة نيوز

كشفت خدمة الخرائط الروسية "ياندكس" عن طريق الخطأ عن العديد من المواقع والمنشآت العسكرية السرية في كل من "إسرائيل" وتركيا، بالإضافة إلى مواقع عسكرية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

نقل موقع تابع لاتحاد العلماء الأمريكيين أن خرائط البرنامج الروسي "ياندكس" تحتوي على صور دقيقة وواضحة لأماكن سرية في "إسرائيل" وتركيا غير موجودة ومموهة في برامج عالمية أخرى كـ"غوغل مابس" و غوغل ايرث.

وقارن الخبير الأمريكي، مات كوردا، صور الخرائط بين البرنامجين واستطاع من خلال البرنامج الروسي تحديد وكشف أكثر من 300 موقع عسكري سري ومن بينها مطارات عسكرية ومخابئ وثكنات غير موجودة على برامج الخرائط الأخرى حيث تم إخفاؤها وتمويهها عن قصد لعدم كشفها.

وعلق كوردا على الصور المكشوفة، قائلا: "البرنامج الروسي قام بكشف مواقع عسكرية سرية في إسرائيل وتركيا ومنها للناتو وأهمها قيادة حلف شمال الأطلسي في إزمير وقاعدة إنجرليك الجوية التابعة للولايات المتحدة والتي تحوي على أكبر ترسانة نووية في المنطقة".

وأضاف كوردا: "لاحظنا أن البرنامج الروسي لم يكشف مواقع عسكرية روسية، كما أنه نشر صورا غير دقيقة وبجودة ضعيفة لخريطة سوريا".

وختم كوردا قائلا: "من الممكن أن تكون إسرائيل وتركيا طلبت عدم إخفاء هذه المواقع على البرنامج الروسي، لكن أعتقد أن هذا الخيار سيفتح العيون على هذه الأهداف أكثر".