الانتربول يصدر مذكرة كف بحث عن مفتي الناتو يوسف القرضاوي

جهينة نيوز

ألغت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الأربعاء، جميع مذكرات ضبط وإحضار يوسف القرضاوي الذي يطلق عليه مفتي الناتو جراء مواقفه خلال العدوان على ليبيا و تشجيع الناتو للعدوان على سورية، وطوت كل الملفات المتعلقة بقضيته.

وكتبت الأمانة العامة للـ"إنتربول" في بيان بهذا الصدد، أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.

وأعلنت أنه أصبح بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق، مبررة خطوتها هذه بأن طلبي القبض يحملان بعدا سياسيا، وينتهكان المعايير الدولية لحقوق الإنسان.