أسلحة بينها صواريخ إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين غرب مدينة نوى بدرعا

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة في درعا خلال عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب على مستودعين يحتويان كميات كبيرة من الأدوية والأسلحة بينها صواريخ (لاو) إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين غرب مدينة نوى بريف درعا.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لسانا أن “عناصر الهندسة عثروا خلال تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب على مستودع غرب مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي فيه كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة منها صواريخ (لاو) بعيارات متنوعة بعضها إسرائيلي المنشأ”.

وبين المصدر أن من بين الأسلحة المضبوطة “صواريخ نوع مالوتكا وقاعدة إطلاق لها وصواريخ (لاو) مضادة للدروع من عيارات (27 و82 و19 و22 و19) بينها إسرائيلي الصنع وكميات كبيرة من الذخائر لرشاشات متوسطة وثقيلة عيار 5ر14 و23 وكميات من مادة (تي إن تي) التي تستخدم في صنع العبوات والمفخخات وقذائف (أر بي جي) وقواذفها وألغاماً مضادة للآليات والأفراد وجهاز شحن لقواعد إطلاق الصواريخ وقناصات دوشكا وشتاير ومدفعي هاون مع قذائف لهما وكاميرات حرارية وغيرها”.

ولفت المصدر إلى أنه تم العثور أيضا على “مستودع في المدينة فيه كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة منها خليجية وغربية الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية التي أدخلتها إلى المنطقة عبر الحدود مع فلسطين المحتلة عن طريق الكيان الصهيوني ومن خلال الحدود مع الأردن”.

وعثرت الجهات المختصة أمس الأول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بينها صواريخ تاو أمريكية الصنع ورشاشات متوسطة عيار5ر14 ملم وقذائف هاون وقذائف دبابات وصواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف عربة (بي أم بي) وقواذف (أر بي جي) من مخلفات الإرهابيين في محيط قرية نصيب جنوب شرق مدينة درعا.

وتتابع الجهات المختصة ووحدات الجيش العاملة في درعا بالتعاون مع الأهالي أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش في مدينة درعا لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفةومفخخات وألغام حفاظاً على حياة المدنيين وتمهيداً لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم بأمان.