حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 100 مليار دولار

جهينة نيوز

كشف سفير روسيا فوق العادة والمفوض لدى الصين أندريه دينيسوف أن حجم التجارة الروسية الصينية خلال عام 2018 بلغ 110 مليارات دولار منها 15% تمت بعملتي البلدين الوطنية.

وقال الدبلوماسي الروسي:"حقيقة أن حجم المبادلات التجارية سيتجاوز 100 مليار دولار بحلول نهاية العام أمر لا شك فيه. ويمكننا حتى أن نقترب من مستوى 110 مليارات دولار".

وأعلن أنه في أول 11 شهرا من هذا العام، تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين الشعبية 97 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأشار إلى الوتيرة السريعة الخاصة بتنمية التجارة الإلكترونية عبر الحدود بين روسيا والصين. وقال دينيسوف إنه إذا كان حجم أعمالها في العام الماضي يبلغ 3.5 مليار دولار، فإن الحجم هذا العام سيتجاوز 4 مليارات دولار، وحتى أنه سيكون قادراً على الاقتراب من 5 مليارات دولار.

وأكد السفير دينيسوف أن الصين وروسيا تستخدمان بشكل متزايد العملات الوطنية في المبادلات التجارية. وقال الدبلوماسي إن "نصيب العملة الوطنية في التجارة المتبادلة هو 15% ويتزايد. فهو ملائم لكل للجانب الصيني ولنا". ووفقا له، فإن الانتقال من الدولار إلى العملة الوطنية "لا يرتبط فقط بالعقوبات، ولكن أيضا برغبة الأطراف في إنشاء نظام أكثر استقرارا للمبادلات التجارية".

وكشف السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى الصين للصحفيين أن حجم الاستثمارات الصينية في روسيا عام 2018 وصل إلى 35 مليار دولار. وقال الدبلوماسي: "في بداية عام 2018 بلغ الاستثمار الصيني في روسيا 30 مليار دولار. وفي نهاية العام قد يصل حجم الاستثمار إلى 35 مليار دولار".

وأشار إلى أن "حوالي 70 مشروعًا استثماريًا بقيمة 120 مليار دولار لا تزال قيد العمل في روسيا والصين. وقال دينيسوف: "من بين هذه المشاريع، تم تشغيل 11 منها هذا العام ، ويجري تنفيذ 15 أخرى بنشاط. وعلى سبيل المثال، يشيد مصنع للسيارات الصينية Great Wall في منطقة تولا الروسية".

المصدر: نوفوستي