العطر المفضل لأقوى نساء العالم!

جهينة نيوز

قد يكون العطر من ضمن هوية امرأة، فهو يكمل ستايلها ويضيف لشخصيتها طابع خاص بها ويمثلها ولذلك يكون اختيار العطر حسب شخصيتها وحسب ما إن كان يليق برائحة جسدها!

في التالي، اخترن نساء أثرن بالعالم، منهن حكمن ومنهن أثرن بستايلهن وجمالهن وجاذبيتهن وبحثن عن العطور التي يستخدمنها... هذه العطور ما زالت تصنّع حتى اليوم، فهل تستخدمين أياً منها؟

الأميرة ديانا كانت تستخدم عطرين:

الأول هو: Quelques Fleurs من ماركة Houbigant Paris الثاني هو: 24 فوبورغ من هيرمس!

مارلين مونرو كانت تستخدم عطر شانيل 5 الشهير!

كيت ميدلتون تستخدم عطر الغاردينيا من شركة Illuminum البريطانية والتي أطلقت عام 2007 فقط!

ميغان ماركل تستخدم عطر جو مالون برائحة الخشب وملح البحر!

ملكة بريطانيا تستخدم عطر الزهرة البيضاء من ماركة فلوري

الأيقونة أودري هيبورن كانت تستخدم عطر جيفنشي "لا انت رديت"

ورمز الجاذبة بينيلوبي كروز تستخدم عطر تريزور من لانكوم!

أخيراً، أيقونة الفن والموضة مادونا تستخدم عطر ديور Hypnotic Poison!