"ماكدونالدز" تكشف عن خطة لتقليص المضادات الحيوية في أطعمتها

جهينة نيوز

كشفت "ماكدونالدز" عن خطة تهدف إلى تقليص وجود المضادات الحيوية في لحوم الأبقار المستخدمة في شطائر البرغر في مطاعمها حول العالم.

وعرضت المجموعة الأميركية العملاقة خطة من ثلاثة مراحل تقوم بداية على إجراء دراسة بشأن استخدام المضادات الحيوية في البلدان العشرة التي تزودها بلحوم الأبقار.

وستضع المجموعة لاحقاً بحلول نهاية 2020 أهدافاً لتقليص هذا الاستخدام كما ستبلغ العامة بشأن التقدم المحرز اعتباراً من 2022.

وأكد كيث كيني المكلف شؤون التنمية المستدامة في الشركة في بيان أصدرته المجموعة أن "ماكدونالدز ترى أن مقاومة المضادات الحيوية مسألة كبرى تعني الصحة العامة ونحن نأخذ على محمل الجد الفرصة التي يوفرها لنا موقعنا للعمل على نطاق واسع لمواجهة هذا التحدي".