هاني شاكر يعود لجمهوره بـ"شبهك أوي"

الأربعاء, 12 كانون الأول 2018 الساعة 14:44 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هاني شاكر يعود لجمهوره بـ

جهينة نيوز

انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "شبهك أوي" بأحد استوديوهات الصوت بالقاهرة، وهي من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير وهندسة صوتية أحمد جودة وديجيتال ميديا فاروق يحيى.

وقرّر شاكر أن تكون تلك الأغنية هي الأولى له استعداداً للعام الجديد، وهناك أغنية أخرى في شهر شباط المقبل بمناسبة عيد الحب والتي لم يحدد اسمها بعد، وذلك لرفضه العمل على ألبومات غنائية جديدة.

وتعاقد شاكر أخيراً مع شركة "فيكتوري لينك" لتوزيع أعماله الموسيقية رقمياً. أما آخر ألبوماته فطرح العام 2016 وحمل عنوان "اسم على الورق".


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