هل يعتمد العراق أغنية كاظم الساهر" سلام عليك" كنشيد وطني؟

جهينة نيوز

انطلقت منذ أكثر من شهر حملة في العراق تطالب باعتماد أنشودة "سلام عليك" التي غنّاها الفنان كاظم الساهر نشيداً وطنياً للعراق، وتضامن مع الحملة إعلاميون وفنانون وعراقيون، وتبنّى المشروع المخرج العراقي سنان العزاوي المقرب من رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وكان هو أول من أعلن أن الصدر هو الذي اقترح أن تكون قصيدة "سلام عليك" نشيداً وطنياً للعراق.

وتم تدوال الخبر على نطاق واسع من دون خروج أي تصريح من الساهر وإدارة أعماله، وأخيراً انتشرت أخبار عن أنّ الساهر وافق على طلب الصدر بأن تكون قصيدة "سلام عليك" هي النشيد الوطني العراقي وأنه اشترط إعادة توزيعها وتسجيلها بمرافقة أوركسترا كبيرة وأن يرافقه كورال من طلاب المدرسة العراقية، حيث تسجّل في العراق. وأكدت المعلومات أنّ الساهر سيحضر إلى بغداد لتصويرها في عدد من المحافظات العراقية وستكون من إخراج سنان العزاوي الذي أعلن في حسابه عبر "فيسبوك" أنّه تمت الموافقة على المشروع، إذ ردّ على أحد المتابعين أنه تم حتى الآن جمع توقيع 89 نائباً على المشروع.

في مقابل هذه التأكيدات، أكّد مصدر مقرب من الساهر أن لا صحة حتى الآن لكل تلك الأخبار المتداولة.