إطلاق أول قارب بحري يعمل بالكهرباء

جهينة نيوز

تمكن مهندسون سويديون من بناء أول قارب في العالم يعمل بالطاقة الكهربائية، وطرحت شركة Candela Speed Boat AB القارب للبيع مقابل 192 ألف جنيه إسترليني وسيتم تسليمه للعملاء في وقت مبكر من ربيع 2019.

و تبلغ السرعة القياسية لهذا القارب 30 عقدة، أي 34 ميلا في الساعة، ويمكن مقارنتها بكل من السرعة والنطاق للبدائل التقليدية.

وبدأت الشركة المصنعة بالفعل في تلقي الطلبات والتي كتبت على موقعها على الإنترنت أنه ''أول قارب كهربائي في العالم له مدى وسرعة على قدم المساواة مع قارب وقود أحفوري تقليدي''.

و صنع هذا القارب من ألياف الكربون ومصممة مع hydrofoils لرفع الهيكل فوق سطح الماء، كما يتمتع القارب أيضًا بوضع خاص للتشغيل في المياه الضحلة، وهو مدعوم ببطاريات ليثيوم أيون.

يبلغ سعر القارب حاليا 2.2 مليون كرونة سويدية (192 ألف جنيه إسترليني) بالرغم من أن الشركة تخطط لإنتاج نماذج أرخص في المستقبل القريب.