مزارع ريحية لتوليد الطاقة الكهربائية في القنيطرة بانتاج 100 ميغا واط

جهينة نيوز

عرض مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالقنيطرة شامان الجمعة مع عدد من المستثمرين المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني و خاصة الصناعية منها بسبب توفر اليد العاملة و المواد الاولية و قرب المحافظة من مدينة دمشق ، مشيرا الى المشاريع التي يمكن القيام بها في القنيطرة كإنشاء المزارع الريحية و التي اثبتت نجاحها من خلال العنفة الموجودة في مدينة البعث بسبب توفر طاقة الرياح و السياحة البيئية بالمواقع الحراجية و مشاريع النباتات الطبية و العطرية لتوفرها بشكل لافت و هي تنمو بشكل طبيعي دون اسمدة كيماوية او مبيدات حشرية أي أنها عضوية بالكامل بالاضافة الى انتاج العسل و صناعة العصائر و المربيات لتوفر المواد الاولية‏.

و بيّن الجمعة ضرورة الاستفادة من مخلفات أعمال الاستصلاح للأراضي المحجرة من الصخور البازلتية و استخدامها في بناء المنازل عن طريق انشاء مناشر ، منوها باحتياج القنيطرة الى صناعات محددة مثل الصناعات البلاستيكية و الفلين و الزجاج .‏

و قدم مدير المناطق الصناعية بالقنيطرة رضوان عامر شرحا وافيا عن الفرص الاستثمارية في المحافظة خاصة أنها واعدة و يمكن ان تستوعب كافة الصناعات الزراعية ، داعياً المستثمرين و رجال الأعمال الاستثمار في المجال الزراعي و الصناعي .‏

من جانبه اشار مدير المنطقة الصناعية بالحلس حسين طنيفر الى امكانية قيام المستثمر بتقسيط شراء المقسم و يمكن دفع 30 % من قيمة المقسم و 70% تدفع على مدار عشر سنوات على 20 قسطاً، اضافة الى ميزات نظام ضابطة البناء و هي ليست موجودة في بقية المناطق الصناعية حيث يسمح ببناء ثلاثة طوابق مع قبو و بنسبة ٦٠ % من مساحة المقسم و سعر المتر 20700 ليرة وهو سعر رخيص مقارنة بعدرا و السويداء و أقل تكلفة ، و يمكن دمج اكثر من مقسم واحد اذا رغب المستثمر بشراء عدة مقاسم ( المقسم ٥٠٠ م ) متوقعاً أن توفر المنطقة الصناعية 10 آلاف فرصة عمل حيث تم الاكتتاب على 166 مقسماً من قبل صناعيي المخصبات الزراعية و الأسمدة و الأدوية البشرية و الألبان و الأجبان .‏

و نوه محمد خير درويش عضو غرفة تجارة دمشق الى ان أرض القنيطرة خصبة و مقومات الاستثمار فيها متوافرة لجهة العمالة الكبيرة ومستلزمات الإنتاج و المواد الأولية من إنتاج حيواني و زراعي ، إضافة إلى الاستثمار السياحي خاصة أن المحافظة تمتلك سدود مياه تشجع على هذا النوع من الاستثمار ، و لفت المستثمر راكاد الحميدي الى امكانية اقامة مزارع ريحية بالاستفادة من طاقة الرياح لانتاج الطاقة الكهربائية ، مؤكدا الاستثمار في القنيطرة بعد تقديم المحافظة الارض اللازمة و امكانية انتاج نحو ١٠٠ ميغا واط من الكهرباء .‏