الخارجية اللبنانية: شراكة عون والحريري ستقود إلى تشكيل حكومة وطنية

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الأربعاء، أن الشراكة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى جانب التوافق الوطني ستقود حتما إلى تشكيل حكومة جديدة رغم كل العقبات.

ونقلت "وكالة الوطنية للإعلام" عن باسيل خلال مشاركته في المنتدى الاستثمار اللبناني البريطاني في لندن أن الشراكة بين السلطات اللبنانية قادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال جبران باسيل: "الشراكة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ستؤدي حتما الى تشكيل حكومة جديدة رغم العقبات ما يؤشر الى مرحلة مقبلة من الازدهار".

وبشأن ما يحدث على الحدود اللبنانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قال باسيل: "لبنان بلد محب للسلام وهو تحمل حروب الآخرين على أرضه وكان دائما المعتدى عليه وليس المعتدي وهو طالما احترم القرارات الدولية ويلتزم القرار 1701 ويعمل من أجل السلام والاستقرار".

وأضاف: "اللبنانيون المقيمون أو المنتشرون هم قصص نجاح ومستوى الصمود الذي أظهروه والقدرة على تحمل الحروب والصعوبات مع أعلى نسبة لجوء ونزوح في التاريخ تفوق 200 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد… كل ذلك إثبات على قدرة التحدي والتمكن من خلق طاقة إيجابية".

وتابع: "لبنان كان دائما مصدرا للأخبار السيئة واليوم نحن هنا، رئيس الحكومة وأنا، لننقل رسالة إيجابية من الأمل والثقة ببلدنا. فمنذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة الرئيس الحريري عاد الانتظام إلى المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية والدبلوماسية والقضائية وتم تحرير الأراضي التي احتلها "داعش" والنصرة عبر شعبنا وقوانا المسلحة المدعومة مع الشكر من بريطانيا ودول أخرى. تمكنا من إطلاق مشروع التنقيب عن النفط والغاز وأعدنا الانتظام المالي مع إقرار أول موازنة منذ سنة 2005، وأجرينا الانتخابات النيابية على أساس النسبية ومكنا المنتشرين من الانتخاب للمرة الأولى".