أردوغان: سنبدأ عملية شرقي الفرات في سوريا "خلال أيام"

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا ستبدأ عملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا ”خلال أيام“ في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان في كلمة نقلتها رويترز ”سنبدأ العملية لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين خلال بضعة أيام. هدفنا لن يكون أبدا الجنود الأمريكيين“.

وأنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن السياسة الخاصة بسوريا حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي.