أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا

جهينة نيوز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا اليوم متأثرة بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها حول خفض الإنتاج والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأميركي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد ربح برميل النفط الأميركي الخفيف تسليم كانون الثاني 49 سنتا ليبلغ سعره 14ر52 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا فيما ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال المرجع الأوروبي تسليم شباط / فبراير 35 سنتا إلى 73ر60 دولارا.

وتسجل أسعار النفط تحسنا منذ إعلان أوبك وحلفائها بقيادة روسيا يوم الجمعة الماضي عن خفض في الإنتاج قدره 2ر1 مليون برميل يوميا للأشهر الستة المقبلة.

وفي الوقت نفسه ذكر الاتحاد المهني (المعهد الأميركي للنفط) أن المخزونات الأسبوعية للخام الأميركي تراجعت بمقدار 2ر10 ملايين برميل الأسبوع الماضي.