الجيش يواصل حشده على جبهة إدلب.. و"النصرة" تتوقع هجومه في أي دقيقة!

جهينة نيوز

تستمر الاستفزازات والخروقات من قبل التنظيمات المسلحة في المنطقة المنزوعة السلاح في أرياف إدلب وحلب واللاذقية، وكانت وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة ضد محاور تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مواقع معارضة أن الناطق في "النصرة" المدعو أبو خالد الشامي أكد أن الشمال السوري "يشهد حالة من الترقب والاستعداد" بعد ورود معلومات إليهم عن حشود للجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على خطوط التماس في إدلب منذ قرابة الشهر ونصف الشهر تقريباً، لافتاً إلى استمرار التحشيد.

ولفت الشامي إلى أن الحشود أبرزها في جبهات "الساحل وريف حماة وريف حلب وحلب المدينة" متوقعاً أن يشن الجيش هجوماً "بأية دقيقة".

ونوهت الصحيفة إلى ارتفاع وتيرة الأنباء حول مواصلة وحدات الجيش السوري تحشيدها على جبهات حلب وإدلب وحماة.