الموت يغيب الإعلامي هشام بشير عن عمر ناهز 74 عاما

جهينة نيوز

نعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ومؤسسة الوحدة للطباعة والنشر وجريدة تشرين الزميل الإعلامي هشام عبدالله بشير الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الـ74 عاما.

والزميل الراحل من مواليد دمشق عام 1944 وعمل في جريدة تشرين وتسلم عدة مهام صحفية أهمها.. رئيسا لدائرة التحقيقات منذ العام 1982 إلى عام 1986 ثم أمين تحرير الشؤون المحلية ومدير البحوث في الجريدة حتى العام 2003 ثم عين مديرا للتحرير في آذار عام 2003 حتى تقاعده في شباط 2005.

وكان الراحل بشير عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين سابقا.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم من مشفى المواساة ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير ماوردي بدمشق.