توقيف إرهابية من "داعش" بمدينة هامبورغ الألمانية

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الألمانية اليوم توقيف ألمانية في مدينة هامبورغ شمال البلاد لانتمائها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقل موقع دويتشه فيله عن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه قوله: “تم اعتقال مواطنة ألمانية تبلغ من العمر 40 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم داعش ودعم خطط لشن هجوم إرهابي كبير في ألمانيا وذلك خلال مداهمة نفذتها الشرطة في مدينة هامبورغ”.

واعتقلت السلطات الألمانية على مدى السنوات الماضية العديد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم “داعش” والذين كانوا يخططون لشن هجمات في البلاد فيما نجح آخرون في تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت العديد من المناطق.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه فى سورية إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التى شهدتها بعض هذه الدول.