فريق واحد.. أمة واحدة.. سورية واحدة.. شعار نسور قاسيون في نهائيات آسيا

جهينة نيوز

“فريق واحد.. أمة واحدة.. سورية واحدة” هو الشعار الرسمي الذي سيكون متواجدا على حافلة منتخب سورية لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الخامس من الشهر القادم في الإمارات العربية المتحدة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن نتائج مسابقة اعتماد الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة في نهائيات آسيا والتي تم تقديمها من قبل الجماهير في كافة أرجاء القارة حيث شهدت المرحلة الأولى من هذه المسابقة تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير وتم انتقاء أفضل ثلاثة مقترحات لكل منتخب ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق.

وأضاف : نحاول في كل بطولة تحسين الإرث الذي يتحقق مقارنة بالنسخة السابقة ومن خلال إشراك الجمهور في الحدث وتقديم مستويات كروية عالية “فإنه لا شك عندي بأن كأس آسيا 2019 في الإمارات سوف تتجاوز كل التوقعات”.

وتم إطلاق هذه المسابقة من أجل منح الجماهير فرصة التعبير عن حماسها والقيام بدور رئيسي في البطولة القارية الأهم وشهدت إقبالا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسيحصل الفائز في المسابقة على قميص منتخب بلاده موقعا من اللاعبين ويتم عرض الشعار الذي قدمه على حافلة منتخب بلاده خلال البطولة.