الاتصالات الارضية وخدمات الانترنت تعود لوضعها الطبيعي في درعا

الأربعاء, 12 كانون الأول 2018 الساعة 12:13 | شؤون محلية, أخبار محلية

الاتصالات الارضية وخدمات الانترنت تعود لوضعها الطبيعي في درعا

جهينة نيوز

عادت الاتصالات الارضية وخدمات الانترنت الى وضعها الطبيعي في مدينة درعا بعد الانتهاء من اصلاح الكابل الضوئى الواصل بين مدينتي درعا ودمشق صباح اليوم.

وبين مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا المهندس احمد الحريري ان ورشات الفرع بدأت فجر اليوم اعمال اصلاح الكابل الضوئي المغذي لمدينة درعا بعد تعرضه لقطع مساء امس وانهت عمليات

الاصلاح صباح اليوم.

ولفت الحريري الى ان الشركة قامت بتحويل الاتصالات وخدمات الانترنت الى الوصلة الميكروية لضمان عدم انقطاعها عن المشتركين وهو ما تسبب بضعف خدمات الانترنت نظرا لارتفاع اعداد المشتركين مقارنة بعدد الخطوط فى الوصلة الميكروية.

وتعرضت خدمات الاتصالات والانترنت في مدينة درعا لعطل طارىء ناجم عن انقطاع الكابل الضوئى فى المنطقة الواصلة بين مدينة درعا والاوتستراد الدولى تسبب في ضعف هذه الخدمات.

سانا


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