ماي: تغيير قيادة حزب المحافظين الآن سيضع البلاد في وضع حرج

جهينة نيوز

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من مغبة تغيير قيادة حزب المحافظين في الوقت الحالي مؤكدة أنها ستناضل ضد التصويت على حجب الثقة عنها بكل ما لديها و"حتى آخر لحظة".

وفي تصريح مقتضب أدلت به اليوم الأربعاء في لندن، قالت ماي، إن أي تغيير في القيادة سيضع البلد في وضع حرج، وسيعني تأجيل أو إلغاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي، أنها قررت إلغاء رحلتها إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، للتفرغ لتنسيق الجهود مع أنصارها في الحزب بهدف منع التصويت على سحب الثقة، المتوقع مساء اليوم الأربعاء.