800 مهجر سوري عادوا إلى ديارهم خلال 24 الساعة الماضية

جهينة نيوز

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين اليوم الأربعاء بأنه خلال الـــ 24 الساعة الماضية عاد حوالي 770 مهجرا سوريا من الخارج إلى بلداتهم.

و قال المركز في نشرة له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 768 لاجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 183 شخصا (55 امرآة و93 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 585 شخصا (176 امرأة و298 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

ومن جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 292 مهجرا عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

يذكر أنه وفقا للمركز فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي علي مساحة 10.4 هكتار، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 44 عبوة قابلة للانفجار، ومنها 6 عبوات محلية الصنع.