للمرة الثانية في حماة ضبط مادة "الفورمالين" الممنوع إضافتها إلى الحليب في معمل أجبان!

جهينة نيوز

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة للمرة الثانية مادة الفورمالين الضارة بالصحة والممنوع، إضافتها إلى الحليب بأي نسبة كانت في أحد معامل الأجبان في حماة كما تم ضبط 80 عبوة أدوية زراعية من مصدر تركي لا تحمل فواتير وبيانات باللغة العربية.

ولم تسلم مقبلات الأطفال من الغش أيضاً فقد تم ضبط معمل لصناعة السكاكر «مصاص أطفال» يقوم بالإنتاج والتعبئة من دون تراخيص إدارية وصناعية، إضافة إلى ضبط مسلخين سريين لذبح إناث البقر، حيث تمت مصادرة اللحوم وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء.

وعلى الرغم من كل العقوبات المشددة على تهريب الطحين لكن ضبوط تهريب الطحين كانت الأكثر ضمن القائمة، فقد تم ضبط 22 كيس دقيق تمويني في أحد المخابز، و 14 كيساً في مخبز آخر، و 3 أكياس في مخبز سياحي وفرت بقصد تهريبها، كما تم ضبط معمل لصناعة البسكويت ومحل لصناعة الحلويات لحيازته 5 أكياس دقيق تمويني، واللافت ضبط محمصة تستخدم 7 أكياس دقيق تمويني في صناعة الموالح.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ«الفراريج» النافقة متجهة إلى المسامك لجعلها طعاماً للأسماك وضبط معملين الأول لصناعة الأجبان والألبان يقوم بغشها بالزبدة النباتية والحليب، وآخر للمنظفات يقوم بإنتاج الشامبو من دون تراخيص ووضع بطاقات وبيانات وهمية على الإنتاج.

وبلغت الضبوط التموينية في محافظة حماة التي نشرتها «تشرين» الشهر الماضي 645 ضبطاً، شملت 13 ضبط حيازة مواد مجهولة المصدر ومن دون فواتير و10 ضبوط محروقات و10 ضبوط حيازة مواد منتهية الصلاحية و90 ضبطاً للمخابز تموينية, في حين بلغ عدد الضبوط المختلفة 322 تنوعت بين عدم الإعلان عن السعر وخدمات وزيادة سعر ولحوم وبيانات تكلفة ونقص بيانات، بينما وصل عدد الإغلاقات إلى 55 شملت محلات لحوم ومنشآت مختلفة ومطاعم ومحلات سمانة ومحلات مجهولة المصدر.